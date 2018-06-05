Украинца осудили в США за экспорт технологий в Россию

Уроженца Украины с американским гражданством Владимира Невидомого приговорили к 26 месяцам тюрьмы за незаконный экспорт технологий двойного назначения в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции.

Осужденный признал себя виновным в суде. Согласно документам, в 2013 году он договорился с клиентами из России, что будет присылать им из США образцы приборов ночного видения, в том числе для винтовок, и детали боеприпасов.

Деньги на технику Невидомый получил через китайский и латвийский банки. Он отправил товары в Россию и при этом не указал их настоящую принадлежность. Одну из посылок задержали на американской таможне и украинца арестовали. Отмечается, что техника должна была получить лицензию госдепартамента.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!