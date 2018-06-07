Путин оценил инсценировку убийства Бабченко

Президент России Владимир Путин прокомментировал инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко, организованную украинскими спецслужбами. Об этом он сказал журналистам после прямой линии в четверг, 7 июня, передает РИА Новости.

«Любая инсценировка всегда контрпродуктивна, чем бы она ни была вызвана. Тем более если это выносится на международную арену. И вы знаете, как отреагировали ваши коллеги в международных организациях, связанных с журналистской деятельностью, — все осудили это действие украинских властей как провокацию», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что «все мы должны думать о том, чтобы обеспечить безопасность журналистов и журналистской деятельности».

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Путин не смог прокомментировать «расстрельный список» из 47 журналистов и блогеров, убийство которых якобы готовили на Украине организаторы покушения на Бабченко при участии российских спецслужб. «Я узнал об этом, наверное, так же, как и вы, из средств массовой информации», — сказал он.

Указанный список опубликовало украинское издание «Страна.ua» 5 июня. На следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что он является подлинным, и возбудила уголовное дело о разглашении данных следствия.

СБУ инсценировала убийство Бабченко 29 мая, чтобы, как утверждает ведомство, задержать заказчика его реального убийства, который действовал под контролем России. Обвиняемый в организации преступления Борис Герман утверждает, что участвовал в контрразведывательной операции СБУ.

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