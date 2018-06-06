«Расстрельный список» журналистов на Украине оказался подлинным

Пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ) подтвердил, что опубликованный украинскими СМИ список из 47 журналистов и блогеров, убийство которых якобы готовилось в стране, является подлинным, передает «Русская служба Би-би-си».

«В публикации указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны», — говорится в сообщении ведомства.

6 июня СБУ завела уголовное дело о разглашении данных следствия после публикации изданием «Страна.ua» списка с конкретными фамилиями. Российского журналиста Аркадия Бабченко, которого якобы планировали убить первым, среди них не оказалось.

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Издание сообщало, что подозреваемый в организации покушения на Бабченко Борис Герман получил перечень фамилий от Вячеслава Пивоварника, которого он называл сотрудником «частного фонда Путина», отвечающим «за Украину и теракты». В Кремле существование такого фонда отрицают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения о причастности России к покушению на Бабченко инсинуациями, а показания по его делу — «развесистой клюквой».

СБУ инсценировала убийство Бабченко 29 мая, чтобы, как утверждает ведомство, задержать заказчика его реального убийства. Борис Герман утверждает, что участвовал в контрразведывательной операции СБУ.

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