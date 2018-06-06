Известный ведущий разразился каскадом шуток по мотивам «смерти» Бабченко

Видео: consumer / YouTube

Ведущий британского шоу Last Week Tonight Джон Оливер посвятил пять минут своей программы «убийству» российского журналиста Аркадия Бабченко на Украине. Выпуск доступен на YouTube.

Редакторы программы проанализировали инсценировку и пришли к выводу, что постановка СБУ с участием журналиста похожа не на обычную новость, а на «шпионский роман под названием "Твоему бате эта книжка бы понравилась"».

Некоторые детали инсценировки Оливер назвал «просто чудесными». В частности, работу гримера на месте преступления, который разлил свиную кровь под его головой. Комик отметил, что после «убийства» журналиста отвезли в морг, где он читал новости о своей смерти. «Круче могло бы быть, если бы он смотрел телевизор, потягивая коктейль на Карибах вместе с Тупаком Шакуром», — иронизирует ведущий.

Он также оценил видео, на котором запечатлено, как коллеги Бабченко радуются, узнав, что он жив. «Это просто невероятно: смотреть на людей, которые любят своего коллегу. Обычно в офисе, узнавая о том, что коллега, который, как они думали, умер, оказывается живым, они кивают и возвращаются писать про него гадости в чатике», — шутит Оливер.

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Были и те, кто «воскрешению» Бабченко не обрадовался, отметил комик. К примеру, журналист Саймон Островский, заявивший CNN: «Мы все разозлились, потому что он окунул нас в ад». «Это вполне понятная реакция. Думаю, первыми словами апостола Павла к воскресшему Иисусу были: "Очень смешно, говнюк"», — продолжает ведущий.

Оливер вспомнил, как одна из коллег Бабченко поразилась тому, что его жена не знала об инсценировке и была уверена, что муж умер. Журналистка предположила, что Бабченко понадобится много цветов, чтобы искупить перед ней вину. На это Оливер заметил, что журналисту даже не придется их покупать, поскольку он сможет составить букет из цветов, привезенных на его могилу.

В финале ведущий засомневался в том, что у Бабченко вообще есть жена. По его словам, ей может быть сам Бабченко, переодетый в женское платье.

СБУ инсценировала убийство Бабченко 29 мая, чтобы, как утверждает ведомство, поймать заказчика его реального убийства. По данным СБУ, задержанный Борис Герман, имеющий тесные контакты с Россией, задумывал заказать на Украине убийство 47 человек, включая известных персон.

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