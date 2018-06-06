Интернет и СМИ
 
Последние новости
Россиян начали готовить к загадочным «непопулярным решениям»
Сообщившего об утечках заданий ЕГЭ учителя математики привлекут к суду
CNN попытался правильно написать слово «Россия» и не смог
Правила фигурного катания изменили после победы Загитовой
Европа попросила у США санкционной поблажки
Ученика Фрэнка Синатры избили в Одессе
Кольцо как у Меган Маркл продадут по дешевке
«Расстрельный список» журналистов на Украине оказался подлинным
Сотни российских банков оказались под угрозой
Россия впервые «убедила весь мир» в многоразовости своих ракетных двигателей
Новости партнеров

Известный ведущий разразился каскадом шуток по мотивам «смерти» Бабченко

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: consumer / YouTube

Ведущий британского шоу Last Week Tonight Джон Оливер посвятил пять минут своей программы «убийству» российского журналиста Аркадия Бабченко на Украине. Выпуск доступен на YouTube.

Редакторы программы проанализировали инсценировку и пришли к выводу, что постановка СБУ с участием журналиста похожа не на обычную новость, а на «шпионский роман под названием "Твоему бате эта книжка бы понравилась"».

Некоторые детали инсценировки Оливер назвал «просто чудесными». В частности, работу гримера на месте преступления, который разлил свиную кровь под его головой. Комик отметил, что после «убийства» журналиста отвезли в морг, где он читал новости о своей смерти. «Круче могло бы быть, если бы он смотрел телевизор, потягивая коктейль на Карибах вместе с Тупаком Шакуром», — иронизирует ведущий.

Он также оценил видео, на котором запечатлено, как коллеги Бабченко радуются, узнав, что он жив. «Это просто невероятно: смотреть на людей, которые любят своего коллегу. Обычно в офисе, узнавая о том, что коллега, который, как они думали, умер, оказывается живым, они кивают и возвращаются писать про него гадости в чатике», — шутит Оливер.

Были и те, кто «воскрешению» Бабченко не обрадовался, отметил комик. К примеру, журналист Саймон Островский, заявивший CNN: «Мы все разозлились, потому что он окунул нас в ад». «Это вполне понятная реакция. Думаю, первыми словами апостола Павла к воскресшему Иисусу были: "Очень смешно, говнюк"», — продолжает ведущий.

Оливер вспомнил, как одна из коллег Бабченко поразилась тому, что его жена не знала об инсценировке и была уверена, что муж умер. Журналистка предположила, что Бабченко понадобится много цветов, чтобы искупить перед ней вину. На это Оливер заметил, что журналисту даже не придется их покупать, поскольку он сможет составить букет из цветов, привезенных на его могилу.

В финале ведущий засомневался в том, что у Бабченко вообще есть жена. По его словам, ей может быть сам Бабченко, переодетый в женское платье.

СБУ инсценировала убийство Бабченко 29 мая, чтобы, как утверждает ведомство, поймать заказчика его реального убийства. По данным СБУ, задержанный Борис Герман, имеющий тесные контакты с Россией, задумывал заказать на Украине убийство 47 человек, включая известных персон.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Опубликован список потенциальных жертв российских спецслужб на Украине
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:04 5 июня
Джоди Хьюсонтрут

Круче Лоры Палмер

20 лет назад она вышла из дома и не вернулась. С тех пор загадок стало больше
11:35Сегодня

Спрятавший паука во рту парень вызвал омерзение у пользователей сети

10:11Сегодня

Больной раком легких парень семь недель ходил в спортзал и показал результат

08:07Сегодня

Разницу в мужских и женских вкусах показали на теле Хью Джекмана

Интернет и СМИ00:0320 мая

«Обкуренная красотка сожрала гениталии любовника»

В России издают криминальную прессу. После прочтения не хочется выходить из дома
20:55 5 июня

Киселев окунулся в виртуальную реальность, махнул ногой и стал мемом

19:20 5 июня

Звезда украинского Playboy попалась на проституции в Москве

06:41Сегодня

Зрители пришли в бешенство из-за худобы участников романтического телешоу

Интернет и СМИ00:04 3 июня

«Мужчины? Сунул, плюнул и пошел»

Украинские шоу взрывают мозг россиянам. И вызывают привыкание
15:49 5 июня

Журналист протестировал еду «на случай конца света» и пожалел

00:03Сегодня

Специалист разгадал способ прослушки любого смартфона

14:08 5 июня

За обход блокировок ввели штрафы

Россия
«Вваливались в камеру чудовища»
В русской тюрьме можно узнать о народе, но нужно взять с собой сало
Россиянка защищалась от ударов мужа и получила срок
Российские заключенные сравнялись по зарплатам с медиками
В Омске обнаружили «детскую площадку смерти» с виселицей
Анатолий Сердюков занял еще один пост
«Непонятно, как она смогла в своем уме остаться»
Ей 128 лет. Она пережила двух императоров, Ленина, Сталина и живет при Путине
Деревня света
Они уехали ото всех и теперь живут в своем мире
Все материалы
Мир
«Проклятых пиндосов винить трудно — их там нет»
Исповедь русского наемника о жизни, смерти и кровавой работе
Европа попросила у США санкционной поблажки
Помощник президента Чехии очистил оскверненный памятник советским воинам в Праге
Наступление курдов на ИГ попало на видео
Сторонники Эрдогана «аннексировали» Кипр для Турции
Джунгли из отбросов
Мигранты приехали в Европу и превратили ее в помойку
Расстреляли — и хорошо
Коммунизм в действии: кровь, трупы и война в центре столицы
Все материалы
Бывший СССР
Михаил СаакашвилиВторое пришествие
Соратники Саакашвили готовят его возвращение. Грузины в шоке
Голодающий в российской тюрьме украинский режиссер приготовился умереть
Александр ЛукашенкоБатькина победа
В Белоруссии создают свою великую историю. И переписывают мировую
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
Названы потери российских добровольцев в Донбассе
Киев бросил иностранца на подготовку уничтожения руководства ДНР
Украина признала превосходство России в Азовском море
Все материалы
Экономика
Кровные понятия
Эти американцы скупили Эрмитаж. Их потомок умер от наркотиков
Искусство демонстрации
О важности выставочной деятельности для бизнеса
Россию обязали пощадить Белоруссию
Сотни российских банков оказались под угрозой
Эти дни
Европа объявила войну прокладкам и тампонам. Из-за них страдает весь мир
Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста
Миру предрекли новый глобальный кризис
Все материалы
Силовые структуры
Большая охота
Какое оружие выбирали убийцы президентов и вождей: тест «Ленты.ру»
Бриллиант в законе
Он не запятнал воровскую честь и стал легендой. Его боялись даже тюремщики
«Я решил — сейчас убивать будут»
Борцы с экстремизмом в Ингушетии пытали всех. Но однажды жестоко ошиблись
Россиянин сломал ноги при бегстве от полиции и получил срок за убийство
Потрошитель банкоматов Камо после курорта отправился в тюрьму
Россиянин копал огород и нашел скелет бывшего мужа жены
Раскрыты подробности покупки кресла главы МВД Дагестана
Все материалы
Наука и техника
Обойдетесь
Главные новинки крупнейшей конференции Apple
Вылетело в трубу
Редкие снимки испытаний засекреченных самолетов и летающих тарелок
На бойню!
Геноцид, избиение детей и роботы-проститутки: Detroit: Become Human
Россия впервые «убедила весь мир» в многоразовости своих ракетных двигателей
Загадочную гибель птиц объяснили грядущей катастрофой
Собаки оказались угрозой для человечества
Все материалы
Спорт
В добрый путь
Сборная России снова не смогла победить. Впереди чемпионат мира
Правила фигурного катания изменили после победы Загитовой
Путин назвал любимых футболистов
Шарапова вылетела с «Ролан Гаррос»
Украинский художник нарисовал плакаты к ЧМ с волком-убийцей и игрой на кладбище
Назван самый высокооплачиваемый спортсмен
Чемпион мира Карлсен заподозрил Карякина в участии в договорном матче
Все материалы
Культура
Кроме войны и голодовки
Выжившая в оккупации и донбасские приключения словака на «Кинотавре»-2018
Оззи Осборн«Я выжил, и это настоящее чудо»
Как московские дружинники приняли Оззи Осборна за сантехника в запое
«Мне интересно все исключительно женское»
В его спектаклях полы моют кровью, а на людей пускают свирепых собак
Режиссер фильма о войне в Донбассе снял свою смерть на видео
Шнуров раскрыл подробности развода с Матильдой
Ефремов предложил отдать Украине Крымский мост
Совершивший суицид режиссер фильма о «киборгах» работал над новой лентой
Все материалы
Интернет и СМИ
Джоди ХьюсонтрутКруче Лоры Палмер
20 лет назад она вышла из дома и не вернулась. С тех пор загадок стало больше
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
«Мужчины? Сунул, плюнул и пошел»
Украинские шоу взрывают мозг россиянам. И вызывают привыкание
Спрятавший паука во рту парень вызвал омерзение у пользователей сети
Разницу в мужских и женских вкусах показали на теле Хью Джекмана
Киселев окунулся в виртуальную реальность, махнул ногой и стал мемом
Зрители пришли в бешенство из-за худобы участников романтического телешоу
Все материалы
Ценности
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Бритоголовый шик
В России их считают нацистами. В Британии они иконы стиля
Макияж помог женщинам заработать больше
Найден новый способ омоложения без пластики
Американский дизайнер Кейт Спейд покончила с собой
Сумки дизайнера-самоубийцы разлетелись за несколько часов
Все материалы
Путешествия
Ор выше гор
Он объехал полмира ради самых красивых снимков природы
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
Пустыня мертвецов
Когда-то здесь бурлила жизнь. Теперь это кладбище паровозов
Пилоты посадили самолет с разбитым носом
Ребенок из России серьезно пострадал на кипрском курорте
Решена проблема длинных туалетных очередей в самолете
Мужчина сделал селфи на фоне сбитой поездом туристки
Все материалы
Из жизни
«Я виню дьявола»
Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
«Операция бикини длится круглый год»
История россиянки, перебравшейся в Испанию
Младенец съел гусеницу и попал в больницу
Три кота провели 22 дня в смертельной ловушке и выжили
Курьер подчинился дверному коврику и насмешил клиентку
Крокодил съел издевавшуюся над ним десять лет собаку
Все материалы
Как тебе такое, Илон Маск?
Американский инженер разобрал «Теслу» и неприятно поразился ее качеству
Очень странные легковушки
Автомобили с необычным количеством и расположением колес
Самые популярные машины в 28 странах Европы
Какие автомобили чаще всего покупали европейцы в 2018 году
Интернет-мобили Яндекса
Репортаж: как Яндекс.Авто будет помогать при обгоне и развлекать в дороге пассажиров?
BMW представила внедорожник X5 нового поколения
Большой пикап GMC Sierra оснастили «турбочетверкой»
Раскрыта внешность Suzuki Jimny нового поколения
Все материалы
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Названы три города России с дорожающими квартирами
Россияне назвали параметры идеального жилья
Россия установила новый ипотечный рекорд
Квартиру с тысячей жильцов нашли в Екатеринбурге
Все материалы