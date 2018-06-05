Опубликован список потенциальных жертв российских спецслужб на Украине

Издание «Страна.ua» опубликовало список из 47 человек, которые, по мнению правоохранительных органов Украины, могут стать потенциальными жертвами российских спецслужб.

«Учитывая большую общественную значимость данной истории, а также огромный резонанс, который она приобрела (в том числе и в международном масштабе), мы приняли решение опубликовать список», — говорится в материале издания.

Источник «Страны.ua» в Службе безопасности Украины (СБУ) утверждает, что этот список Борис Герман (обвиняемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко — прим. «Ленты.ру») якобы передал своему «куратору Дмитрию» в украинской контрразведке еще 21 мая.

Материалы по теме Бабченко жив. Что происходит? Убийство оказалось операцией СБУ. Заказчиком объявили российские спецслужбы

Герман, по его словам, получил список от Вячеслава Пивоварника, которого он обвинил в финансировании терроризма на территории Украины на деньги «приватного фонда Владимира Путина», после чего поставил в известность контрразведку. Он утверждал, что заранее осознавал, что «исполнитель» покушения на российского журналиста будет сотрудничать со Службой безопасности Украины, а убийство Бабченко будет инсценировано. В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отрицает сотрудничество СБУ с Германом. Согласно версии Киева, Герман был организатором по выполнению преступного заказа, поступившего к нему от «неустановленных лиц», якобы сотрудничавших с российскими спецслужбами.

Информация об убийстве Бабченко в Киеве появилась в СМИ 29 мая, украинские правоохранительные органы подтверждали смерть журналиста — он якобы был застрелен на пороге своей квартиры. На следующий день Служба безопасности Украины заявила, что Бабченко жив, а его смерть была инсценировкой в рамках спецоперации по предотвращению реального преступления.

Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года в связи с угрозами, которые поступали ему и членам его семьи. В декабре 2016 года он резко высказался о жертвах катастрофы Ту-154 над Черным морем, заявив, что не испытывает ни сочувствия, ни жалости. После этого депутат Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич призвали возбудить в его отношении уголовное дело и лишить гражданства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!