СБУ завела уголовное дело за публикацию «расстрельного списка» журналистов

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело по факту публикации «расстрельного списка» из 47 журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, угрожает смерть от рук киллеров. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

«Сотрудники Главного следственного управления СБУ открыли уголовное производство по факту разглашения сведений досудебного расследования. Правоохранители установили, что на странице одного из интернет-изданий размещена публикация с перечнем лиц, фигурирующих в материалах ранее открытого уголовного производства. В публикации указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны», — заявляет спецслужба.

Официальный представитель СБУ Елена Гитлянская заявила агентству «Интерфакс-Украина», что ведомство «никому не передавало список, который является тайной следствия».

5 июня этот список опубликовало издание «Страна.ua». «Учитывая большую общественную значимость данной истории, а также огромный резонанс, который она приобрела (в том числе и в международном масштабе), мы приняли решение опубликовать список», — говорится в материале издания.

Информация об убийстве Бабченко в Киеве появилась в СМИ 29 мая, украинские правоохранительные органы подтверждали смерть журналиста — он якобы был застрелен на пороге своей квартиры. На следующий день Служба безопасности Украины заявила, что Бабченко жив, а его смерть была инсценировкой в рамках спецоперации по предотвращению реального преступления.

Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года в связи с угрозами, которые поступали ему и членам его семьи. В декабре 2016 года он резко высказался о жертвах катастрофы Ту-154 над Черным морем, заявив, что не испытывает ни сочувствия, ни жалости. После этого депутат Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич призвали возбудить в его отношении уголовное дело и лишить гражданства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!