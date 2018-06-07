Максим Галкин удивил журналистов новой прической

Российский юморист и шоумен Максим Галкин появился на пресс-конференции премии МУЗ-ТВ с новой прической. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

Прессу поразили волосы Галкина, которые были заплетены в тонкие африканские косички. Один из журналистов предположил, что, возможно, юморист решил начать карьеру рэп-исполнителя, однако Галкин ответил, что не собирается менять имидж.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 5 Июн 2018 в 11:29 PDT

«Просто я с югов. А завтра я расчешусь, — объяснил Галкин, — Это не дреды. Это косички. Дреды срезают, а косички можно расплести».

«Правильно ли следует понимать, что завтра на премии вы будете кучерявый, Максим?» — пошутила Ксения Собчак. На это шоумен ответил, что не знает, какой эффект ждет его после того, как он расплетет косички.

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В марте дочь Максима Галкина Лиза Галкина дебютировала в роли модели на показе детской коллекции Валентина Юдашкина в рамках Moscow Fashion Week. Дочке телеведущего выпала честь завершать показ в образе невесты. Для участия в показе своей первой детской коллекции Yudashkin Kids модельер пригласил наследников своих известных друзей.

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