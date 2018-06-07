Смолова упрекнули в любви к красивой жизни

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал об отношении к одноклубнику Федору Смолову. Его слова приводит Zona Mixta.

«У нас со Смоловым хорошие отношения, он образован и прекрасно говорит по-английски. Ему нравится красивая жизнь — лучшие автомобили, дома, места. Эта черта многих местных футболистов», — сказал Перейра.

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По мнению хавбека, такое поведение приводит к отторжению со стороны обычных болельщиков. «Возьмем Луиса Суареса, который все выиграл, у которого все есть. Он ведет себя скромно. И каждый простой житель Уругвая сравнивает себя с Суаресом и любит его», — отметил он.

Бывшая девушка Смолова, телеведущая Виктория Лопырева также рассказывала о любви футболиста к красивой жизни. При расставании в августе 2015-го она заявила, что спортсмена «больше всего интересуют социальные сети и красивые машины».

Смолов выступает в составе «Краснодара» с 2015 года. Форвард дважды становился лучшим бомбардиром российского чемпионата — в сезонах 2015/2016 и 2016/2017.

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