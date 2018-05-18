Смолов поблагодарил судью за неудачу в споре бомбардиров

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов признался, что расстроен вторым местом в споре бомбардиров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и передал «спасибо» за это арбитру Артему Чистякову. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Я расстроился. Честно. Никто ведь три раза подряд лучшим снайпером не был. Хотелось бы поблагодарить Артема Чистякова. Думаю, он поставил на Промеса и денег заработал», — рассказал Смолов журналистам издания и засмеялся.

28-летний форвард провел в ворота соперников 14 голов. Первым в списке лучших бомбардиров лиги стал атакующий полузащитник московского «Спартака» голландец Квинси Промес. Легионер забил 15 голов в матчах РФПЛ.

14 апреля в матче против тульского «Арсенала» Чистяков показал Смолову желтую карточку за симуляцию после того, как форвард упал в штрафной соперника. Предупреждение не позволило Смолову принять участие в следующей игре краснодарского клуба. Нападающий раскритиковал судейское решение после матча.

Смолов выступает в составе Краснодара с 2015 года. Форвард дважды становился лучшим бомбардиром российского чемпионата — в сезонах 2015/2016 и 2016/2017.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!