Спорт
 
Последние новости
На Кубе разбился пассажирский самолет
Купившему билет на ЧМ-2018 бывшему зэку отказали в походе на матч
Появилось первое видео крушения пассажирского самолета на Кубе
Порошенко анонсировал скорое изменение статуса Крыма
Слепая пенсионерка несколько лет жила в сгоревшем доме на Рублевке
Блогер поделилась секретом ликвидации жирных боков
Американский бизнесмен поверил в Россию и пошел против санкций США
Байдарочница отыскала авторов шедшего 29 лет послания в бутылке
В техасской школе нашли взрывчатку
В Армении началась охота на воров в законе
Новости партнеров

Смолов поблагодарил судью за неудачу в споре бомбардиров

Перейти в «Мою Ленту»
Федор Смолов

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов признался, что расстроен вторым местом в споре бомбардиров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и передал «спасибо» за это арбитру Артему Чистякову. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Я расстроился. Честно. Никто ведь три раза подряд лучшим снайпером не был. Хотелось бы поблагодарить Артема Чистякова. Думаю, он поставил на Промеса и денег заработал», — рассказал Смолов журналистам издания и засмеялся.

28-летний форвард провел в ворота соперников 14 голов. Первым в списке лучших бомбардиров лиги стал атакующий полузащитник московского «Спартака» голландец Квинси Промес. Легионер забил 15 голов в матчах РФПЛ.

14 апреля в матче против тульского «Арсенала» Чистяков показал Смолову желтую карточку за симуляцию после того, как форвард упал в штрафной соперника. Предупреждение не позволило Смолову принять участие в следующей игре краснодарского клуба. Нападающий раскритиковал судейское решение после матча.

Смолов выступает в составе Краснодара с 2015 года. Форвард дважды становился лучшим бомбардиром российского чемпионата — в сезонах 2015/2016 и 2016/2017.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
"Спасибо Чистякову, который поставил на Промеса и денег заработал". Смолов расстроился, что не стал лучшим бомбардиром
Дубль Смолова помешал «Локомотиву» досрочно стать чемпионом РФПЛ
Смолов высказался о «великолепном» чемпионате и разглядел судейский сговор
Другие материалы рубрики
Спорт20:3117 мая

Прошлись катком

Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира. Верните Знарка!
19:28Сегодня

Российский биатлон отказался от иностранцев

16:48Сегодня

Самый дорогой аргентинец «Зенита» собрался уйти из клуба

19:4911 мая

Россия отказала в визе разоблачителю допинга

Спорт00:03 7 мая

«Убей его!»

Чеченцы, армяне и бразильцы сошлись в клетке. Было жарко
18:17Сегодня

Клуб заподозрили в организации избиения своих футболистов

14:46Сегодня

Раскрыты детали контракта Марадоны с брестским «Динамо»

17:5411 мая

Братьев Березуцких сочли непрофессионалами за отказ вернуться в сборную

Спорт00:0617 мая
Диего Марадона

Первый после батьки

Марадона будет работать в Белоруссии. Как он до этого докатился?
17:10Сегодня

Российский биатлон обрел нового президента

13:30Сегодня

Сборную России по хоккею сравнили с худшей командой НХЛ

15:5211 мая

Украинцам посоветовали воздержаться от поездки на чемпионат мира в Россию

Россия
«Не врезать ли нам гиперракетой по американским рожам»
Бабки из «Отрядов Путина» жгут Трампа и готовятся к войне: репортаж из ада
Давшего пощечину ребенку депутата-единоросса временно исключат из партии
Совсем угорели
В России бушуют страшные пожары. Тушить их некому и нечем
Каждый пятый россиянин оказался бедняком
Слепая пенсионерка несколько лет жила в сгоревшем доме на Рублевке
«Чтобы осталось на еду»
Состоятельные россияне экономят и не покупают дорогих вещей
Священник оправдал избиение жены после ухода к любовнице самозащитой
Все материалы
Мир
Руки прочь
У России на Западе остался один друг. Скоро не будет и его
В техасской школе нашли взрывчатку
На Кубе разбился пассажирский самолет
Трамп напомнил Ким Чен Ыну о судьбе Каддафи
В Польше начали отменять декоммунизацию
В американской школе ученик застрелил восемь человек
Путин пожелал Скрипалю здоровья
Все материалы
Бывший СССР
Никол ПашинянПарни с улицы
Управлять Арменией пришли странные люди. Что будет со страной?
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Минск ушел под воду
Порошенко анонсировал скорое изменение статуса Крыма
Депутат матом нажаловался украинскому премьеру
В Армении началась охота на воров в законе
Украинский суд отпустил на поруки подозреваемого в убийствах на Майдане
Все материалы
Экономика
Закатали в асфальт
Россия тратит миллиарды на дороги. Дорог все еще нет
Перевели в цифру
Можно ли собрать весь бизнес на одной площадке?
Вляпались
Америка утопает в фекалиях. На решение проблемы нужны миллионы
«Транснефть» рассказала об излишках дизтоплива на российском рынке
Путин рассказал о будущем Украины после «Северного потока-2»
Определена дата официального открытия Петербургского экономического форума
«Национальное конгресс-бюро» впервые представило Россию на IMEX 2018
Все материалы
Силовые структуры
«Это просто зверство»
«Русского Илона Маска» изнасиловали и убили в тюрьме. Это считают самоубийством
«Непокорных насилуют шваброй»
Арестанты — о пытках в пресс-хатах, унижениях и муках за решеткой
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Два продления ареста главному вору России признали незаконными
На Ставрополье попытались скрыть следы катастрофы и закопали вертолет
Опубликованы снимки «золотого» дома фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже
Россиянин попытался сбежать от полицейских по веревке из простыней и умер
Все материалы
Наука и техника
Армянская женщина и ее дети во время депортации в сирийскую пустыню«При поддержке Азербайджана армян вынудили покинуть родину»
Их резали турки, убивали соседи-мусульмане и предавала Россия
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Samsung высмеяла Apple за замедление старых iPhone
В США зафиксировали предсказанную катастрофу
Неизвестное маневрирующее оружие США попало на видео в Афганистане
Россия признала потерю монополии в пилотируемой космонавтике
Все материалы
Спорт
Прошлись катком
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира. Верните Знарка!
Российский биатлон отказался от иностранцев
Смолов поблагодарил судью за неудачу в споре бомбардиров
Самый дорогой аргентинец «Зенита» собрался уйти из клуба
Клуб заподозрили в организации избиения своих футболистов
Раскрыты детали контракта Марадоны с брестским «Динамо»
Российский биатлон обрел нового президента
Все материалы
Культура
Под сенью девушек в аду
Канны-2018: любовь как метафора и любовь как галлюцинация
Гуляют по-черному
Что скрывает темная сторона Каннского кинофестиваля
Умри, но не сейчас
Секретные убийцы ФСБ и немецкая красавица в гробу: книги мая
Украинский режиссер завоевал награду в Каннах за фильм «Донбасс»
Умер создатель стишков-пирожков
Самойлова раскрыла истинную причину ее выдвижения на «Евровидение»
Звезда «Дэдпула» назвал Шнурова любимым русским
Все материалы
Интернет и СМИ
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Застряли по-черному
Они умирают в нищете и не знают, что их может спасти интернет
Сергей Мавроди «отдохнул и воскрес»
За призыв взорвать Крымский мост привлекли еще одного американца
Популярную певицу засмеяли за аномально большие ступни
В сети обнаружили еще одну таинственную звуковую иллюзию
Все материалы
Ценности
Ближе к телу
Вышиванки и шапки-пирожки: что носят лидеры стран третьего мира
Манящая ветвь
Каннский фестиваль — катализатор жизненной мотивации
Загибай
Принц подвернул, хулиган поддержал. Теперь штаны подворачивают все
Популярную женскую обувь признали опасной для здоровья
Древний мир
Кому нужны постаревшие женщины
Россиянин сделал часы для богатых футбольных болельщиков
Обручальному кольцу нашли замену
Все материалы
Путешествия
Долби мой лед
Что манит туристов в самое загадочное место Европы
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
Россияне хотели вынести «половину отеля» в Турции и попались
Российский альпинист погиб на Эвересте
Власти Майорки объявили войну тусовщикам
Перечислены самые дешевые летние курорты
Все материалы
Из жизни
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Злоба и забвение
Оголенные бедняки и вечная грязь глазами модного фотографа
Не в себе
Как живут люди, в жилах которых течет кровь умерших
Зубастое морское чудовище из глубин океана озадачило мексиканцев
Врачи отказались увеличивать «суперзадницу» американки из-за угрозы смерти
Англичанка сумела скрыть кокаин от полиции во рту и умерла
«Простуда» довела мужчину до ампутации рук и ног
Все материалы
Советские многоножки
Забытые многоколесные монстры родом из СССР
Жертвы тюнинга
Самый безумный фестиваль владельцев Volkswagen и его участники
Зачем производят Land Cruiser 70?
30-летний внедорожник Toyota, который до сих пор можно купить новым
Тест новой Toyota Camry
Мы поездили на новой Camry и не поверили, что это Toyota
Названы официальные сроки появления BMW X5 нового поколения
Renault Duster превратили в «фискальный» грузовой фургон
«Мерседес» начал выпуск новых «Геликов»
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы