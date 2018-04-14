Смолов высказался о «великолепном» чемпионате и разглядел судейский сговор

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил, что судья матча с тульским «Арсеналом» намеренно дал ему четвертую в сезоне желтую карточку, которая не позволит ему сыграть с ЦСКА. Слова форварда передает Rusfootball.

В первом тайме Смолов упал в штрафной соперника, однако получил предупреждение за симуляцию. «Ни разу за свою карьеру не комментировал судейство, но то, что было сегодня в первом тайме в эпизоде с моим участием... Судья стоит в трех метрах и вместо того, чтобы поставить очевидный пенальти, дает мне четвертую желтую карточку в преддверии матча с ЦСКА... Я не знаю. Если ее не отменят, то мне все понятно с нашим чемпионатом и нашим судейским корпусом», — заявил Смолов.

Когда один из журналистов указал, что по регламенту турнира отменить можно только красную карточку, игрок заявил: «Ну отлично, все понятно тогда. Чемпионат великолепный, судейский корпус работает».

По словам форварда, он показал арбитру Артему Чистякову, что на его бутсах появилась дырка. Тот ответил, что Смолов упал картинно. Игрок «Краснодара» также высказал мнение, что Чистяков дал ему карточку намеренно. «ЦСКА испытывает финансовые проблемы, борется за попадание в Лигу чемпионов, где больше дадут денег. У нас сейчас ровное количество очков с ними. Совпадение? Я сомневаюсь», — сказал Смолов.

Встреча с «Арсеналом» прошла 14 апреля и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Краснодара». Смолов отметился голевой передачей. По регламенту турнира, игрок, получивший четыре желтые карточки, пропускает один матч. Поэтому форвард не сможет сыграть с ЦСКА. «Краснодар» опережает соперника на три очка, однако армейцы имеют один матч в запасе.

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