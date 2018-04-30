Дубль Смолова помешал «Локомотиву» досрочно стать чемпионом РФПЛ

«Краснодар» обыграл московский «Локомотив» в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча состоялась в понедельник, 30 апреля, на стадионе «Краснодар» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В составе «быков» дублем отметился нападающий Федор Смолов. На 67-й минуте встречи он реализовал пенальти, а минуту спустя воспользовался ошибкой обороны железнодорожников, вышел один на один с вратарем и отправил мяч в сетку.

В случае победы «Локомотив» мог досрочно оформить чемпионство в РФПЛ. За два тура до финиша сезона в активе железнодорожников 57 очков. У ближайшего преследователя — московского «Спартака» — на четыре очка меньше. В следующем туре «Локомотив» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».

«Краснодар» с 50 очками занимает пятую строчку турнирной таблицы. У «Зенита» такое же количество очков, сине-бело-голубые идут четвертыми.

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