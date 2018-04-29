Нападающий сборной России довел безголевую серию до 18 матчей

Российский нападающий Антон Заболотный, защищающий цвета петербуржского «Зенита», не сумел забить мяч в ворота соперника уже в 18-й встрече подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В рамках Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге встречались местный «Зенит» и московский ЦСКА. Матч закончился нулевой ничьей.

Заболотный провел на поле все 90 минут, но так и не сумел отличиться. Теперь безголевая серия нападающего составляет уже 18 матчей.

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов 7 апреля посоветовал нападающему окропить бутсы святой водой. Последний гол Заболотного в РФПЛ нападающий забил 4 ноября 2017 года в ворота «Краснодара». Тогда нападающий защищал цвета клуба из Ленинградской области «Тосно». К« Зениту» форвард присоединился в январе 2018-го.

Заболотный принял участие в пяти товарищеских встречах в составе сборной России. Каждый раз нападающий выходил на замену.

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