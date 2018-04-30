Два клуба РФПЛ заинтересовались Анчелотти

Итальянский тренер Карло Анчелотти может возглавить московский «Локомотив» или санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает RMC Sport.

Представители железнодорожников встретились с итальянским специалистом в Турине и провели предварительные переговоры. При этом 58-летний Анчелотти может возглавить «Зенит» в том случае, если президент «Локомотива» Илья Геркус перейдет на работу к сине-бело-голубым.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Анчелотти отказался возглавить сборную Италии. Команда провалила отбор на чемпионат мира-2018, главный тренер Джампьеро Вентура был отправлен в отставку. Одним из кандидатов на пост наставника сборной называется Роберто Манчини, возглавляющий «Зенит».

Анчелотти возглавлял итальянские «Ювентус» и «Милан», английский «Челси», французский «Пари Сен-Жермен», испанский «Реал» и немецкую «Баварию». Он трижды выигрывал Лигу чемпионов в качестве тренера (дважды с «Миланом» и «Реалом»).

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