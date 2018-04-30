Главный тренер «Зенита» покинул Санкт-Петербург после ничьей с ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини покинул город после ничьей в домашнем матче Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с ЦСКА (0:0). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Манчини вылетел в Рим утренним рейсом из аэропорта Пулково. Цель его визита в Италию неизвестна.

«Зенит» 29 апреля по руководством Манчини сыграл вничью с ЦСКА и лишился шансов на чемпионство в РФПЛ. За два тура до конца нынешнего сезона отставание сине-бело-голубых от лидирующего «Локомотива» составило семь очков. При этом «Зенит» (50 очков) продолжает бороться со «Спартаком» (53 очка) и ЦСКА (52 очка) за попадание в Лигу чемпионов.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Манчини может возглавить сборную Италии. В ноябре прошлого года национальная команда не смогла квалифицироваться на чемпионат мира в Россию, после чего главный тренер Джампьеро Вентура был отправлен в отставку.

Итальянец возглавил «Зенит» летом 2017 года. При Манчини санкт-петербургский клуб пополнил ряд футболистов, за которых заплатили в общей сложности около 100 миллионов долларов.

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