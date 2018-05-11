Полуголый Смолов вместе с Водяновой попали на обложку журнала

Нападающий сборной России и Краснодара появился на обложке Vogue Russia вместе с российской моделью Натальей Водяновой. Фото опубликовано в официальном Instagram-аккаунте издания.

Июньский номер журнала Vogue Russia приурочен к чемпионату мира-2018. Помимо Смолова, в фотосессии для приняли участие футболисты «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес, представляющий также сборную Бразилии, и игрок немецкой национальной команды Юлиан Дракслер.

Фото опубликовано @voguerussia

Авторство фото принадлежит дуэту фотографов Луиджи Мурену и Янго Ленци. На счету творческого коллектива работы с такими моделями, как Ирина Шейк и Наоми Кэмпбелл.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России в групповом этапе станут команды Уругвая, Саудовской Аравии и Египта.

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