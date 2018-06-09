Восьмилетний россиянин скончался после игры на школьной спортплощадке

В башкирском городе Кумертау скончался восьмилетний мальчик, которому стало плохо во время игры на школьной спортплощадке. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР) в субботу, 9 июня.

На место была вызвана скорая помощь. Смерть мальчика констатировали по приезде в больницу.

«Согласно имеющимся сведениям, ребенок страдал заболеванием сердца», — отметили в региональном управлении СКР.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В октябре прошлого года сообщалось о планах Минобрнауки вернуть существовавшие прежде группы здоровья для дифференциации физической нагрузки на детей в школах. По словам главы ведомства Ольги Васильевой, только за 2016 год на уроках физкультуры погибли 211 учеников. «Персональная защита данных к чему привела — у нас нет медицинских карт, мы не знаем, чем болен ребенок», — подчеркнула она.

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