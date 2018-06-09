«Голден Стэйт» в шестой раз стал чемпионом НБА

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорс» в четвертом матче финальной серии плей-офф обыграл «Кливленд Кавальерс» и завоевал чемпионский титул. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 108:85 (34:25:27:27, 25:13, 22:20) в пользу «Уорриорс». Окончательный счет в серии — 4-0.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 37 очков. Его одноклубник Кевин Дюрэнт сделал трипл-дабл (20 очков, 12 подборов и 10 передач) и был признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии. У «Кливленда» лучшим стал Леброн Джеймс, набравший 23 очка и сделавший восемь передач.

«Голден Стэйт» выиграл титул шестой раз в истории и второй раз подряд. Ранее калифорнийская команда становилась чемпионом в 1947, 1956, 1975, 2015 и 2017 годах. «Уорриорс» вышли на третье место в НБА по этому показателю. Больше только у «Лос-Анджелес Лейкерс» (16) и «Бостон Селтикс» (17).

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