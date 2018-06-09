Госкомпании потратили миллионы ради VIP-просмотра чемпионата мира

Российские госкомпании потратили около 3,3 миллиона долларов (204,4 миллиона рублей) на то, чтобы посмотреть матчи чемпионата мира. Об этом сообщает РБК, журналисты которого проанализировали тендеры на закупку билетов и VIP-лож на стадионах.
Главным исполнителем контрактов стал швейцарский партнер ФИФА — компания Match Hospitality, именно через нее проходят продажи всех лучших мест на матчи, включая VIP-ложи. Главными покупателями топовых мест на стадионах стали ВТБ24, а также «ВТБ Страхование».
ВТБ24 (в настоящий момент банк включен в структуру банка ВТБ, однако закупка проходила еще до объединения) оказался лидером по количеству купленных билетов, потратив в общей сложности 1,5 миллиона долларов еще в 2016 году. За эти деньги госбанк получил элитный пакет «Большая тройка 07».
Как уточняет РБК, такой пакет включает в себя право на посещение 19 матчей чемпионата мира, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе матч-открытие, оба полуфинала и финал. Покупатель получает в свое распоряжение собственную ложу на стадионах. В стоимость билета входит ресторанное обслуживание, бар, парковка на стадионе, сувениры и услуги персональных хостес.
«ВТБ Страхование» оказалось на втором месте, потратив на билеты 997,8 тысячи долларов. За эти деньги компания выкупила ложу в «Лужниках» на 18 человек на все игры, а также приобрела четыре билета на VIP-места на полуфинал и финал, которые пройдут тоже в «Лужниках», и шесть мест в «Царской ложе» «Лужников» на все матчи.
На третьем месте по расходам оказался Сбербанк, который потратит на ЧМ-2018 17,5 миллиона рублей. Во время просмотра игр представители госбанка намерены развивать и поддерживать неформальное отношение с клиентами.