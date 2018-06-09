Российский город освободил жителей от работы в дни матчей ЧМ

Глава города Сочи Анатолий Пахомов подписал распоряжение о выходных днях на курорте в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

«Глава города Сочи подписал распоряжение о выходных днях на территории муниципального образования в дни проведения матчей ЧМ-2018. Руководителям организаций всех форм собственности рекомендовано принять решение об объявлении выходными 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля», — рассказал представитель пресс-службы мэрии.

По его словам, это сделано в первую очередь для снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру курорта.

5 июня депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев предложил сделать дни матчей национальной команды на мундиале выходными.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. На сочинском стадионе «Фишт» 15, 18, 23 и 26 июня состоятся игры группового этапа. Поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, четвертьфинальная встреча — 7 июля. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании, Бельгии и Панамы, Германии и Швеции, Австралии и Перу.

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