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Уткин вернется на телевидение

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Василий Уткин

Комментатор Василий Уткин будет работать на матчах чемпионата мира по футболу 2018 года на Первом канале. Об этом сообщает пресс-служба канала.

«Мне очень приятно наконец сказать вслух, что я буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мне бы очень не хотелось проехать мимо такого события у себя на родине. Так получилось, что я проскочил мимо Олимпиады, у меня были проблемы с голосовыми связками», — рассказал журналист.

По словам Уткина, он не хотел пропустить чемпионат мира. «Наверно, это был бы повод задуматься о карме. А я о карме обычно не думаю, потому что в эти вещи не верю. Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни», — отметил он.

В мае 2017-го Уткин объявил об окончании работы на телевидении. В эфире телеканала Eurosport1 журналист объявил о том, что уходит из профессии «на очень долгое время».

В феврале 2016 года Уткин уволился с телеканала «Матч ТВ». После этого он был назначен на должность креативного директора сети пабов «Джон Донн».

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