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Израильская граната с газом попала палестинцу за щеку

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Израильская граната со слезоточивым газом попала в лицо палестинцу из сектора Газа и застряла. Об этом сообщает агентство Reuters, чей фотограф был на месте происшествия и сделал фотографии пострадавшего.

«Израильский солдат вышел из военного внедорожника и выпустил гранаты со слезоточивым газом. Демонстранты начали убегать. Они бежали назад, и у одного из них газ шел прямо из лица», — рассказал репортер.

Снаряд попал в лицо 23-летнему Хайтхему Абу Сабле (Haitham Abu Sabla) и застрял в щеке. Окровавленный молодой человек вместе с другими начал отбегать, а затем потерял сознание и упал. Первую помощь ему оказали находившиеся неподалеку медики, затем пострадавшего отвезли в больницу. Корпус гранаты извлекли хирурги, а Саблу оказался в реанимации, где его подключили к системе жизнеобеспечения.

Очевидцы рассказали, что молодой человек просто смотрел, как другие палестинцы кидают камни в сторону израильской территории.

Военные еврейского государства заявляют, что используют слезоточивый газ как нелетальное средство для разгона протестующих на границе, отмечает агентство. Ранее они указывали, что это необходимо для предотвращения возможного прорыва 10 тысяч палестинцев, в том числе вооруженных, на территорию Израиля.

В конце мая сообщалось, что Израиль и сектор Газа договорились прекратить обстреливать друг друга. Это произошло после самого массированного удара палестинцев по еврейскому государству с 2014 года.

Напряжение на границе сектора Газа сохраняется с марта 2018 года, когда мирный протест, приуроченный ко дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль, — перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Протесты ожесточились в связи с открытием 14 мая посольства США в Иерусалиме. Решение перенести диппредставительство из Тель-Авива в Вашингтоне приняли в декабре 2017 года. С начала протестов были ранены или погибли не менее 2,3 тысячи человек.

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