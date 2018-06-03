НАТО отказалось помогать Израилю в случае нападения Ирана

НАТО не встанет на защиту Израиля в случае нападения со стороны Ирана. Об этом в интервью немецкому Der Spiegel заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он пояснил, что поскольку Израиль не является членом НАТО, североатлантический военный блок не готов дать еврейскому государству гарантий безопасности. К тому же, добавил Столтенберг, среди членов НАТО существуют разногласия по поводу иранской ядерной сделки с шестеркой посредников.

Кроме того, руководитель альянса отметил, что НАТО не участвует в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, заявив, что «это не наша работа».

7 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не допустит «враждебного иранского военного присутствия на своих северных границах. Мы полны решимости остановить иранскую агрессию против нас, даже если это будет означать конфликт», — сказал он, добавив, что «лучше сделать это сейчас, чем позже».

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