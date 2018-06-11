Роналду разозлил «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду отказывается продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, португальский футболист был разгневан условиями предложения «сливочных» о продлении соглашения и посчитал его намеком на желательный уход из команды. Руководство мадридского клуба предложило форварду договор, по условиям которого он мог зарабатывать 25 миллионов евро в год, однако футболист настаивает на окладе в 30 миллионов евро за год.

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2 июня Corriere dello Sport сообщило, что Роналду намерен остаться в испанском клубе при условии, что будет получать 80 миллионов евро в год. Португалец намекнул на смену команды после победы «Реала» в финале Лиги чемпионов.

За мадридский клуб португалец выступает с 2009 года. На 2018-й его зарплата составляет 21 миллион евро в год. Французский «Пари Сен-Жермен» готов платить Роналду 45 миллионов евро.

В настоящий момент футболист находится в расположении сборной Португалии, с которой в ближайшее время выступит на чемпионате мира–2018. В первом матче группового этапа португальцы встретятся с Испанией, после чего сыграют с Марокко и Ираном.

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