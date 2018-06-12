Назван судья первого матча сборной России на домашнем ЧМ

Аргентинец Нестор Питана станет главным судьей первого матча на чемпионате мира 2018 года, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте мундиаля.

Встреча пройдет 14 июня на московском стадионе «Лужники». Начало запланировано на 18:00 мск. Помогать Питане будут его соотечественники Хуан Пабло Белатти и Эрнан Майдана.

Помимо России и Саудовской Аравии в группе А сыграют Уругвай и Египет. Всего в турнире принимают участие 32 сборные, поделенные на восемь групп по четыре команды в каждой. Мундиаль завершится 15 июля финалом в «Лужниках».

Питана работает судьей с 2006 года. Он также работал на чемпионате мира-2014.

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