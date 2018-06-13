Кремль прокомментировал вопрос Захара Прилепина по Донбассу

Президент России Владимир Путин однозначно ответил на вопрос писателя Захара Прилепина о последствиях удара Киева по Донбассу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в среду, 13 июня.

«Путин чрезвычайно понятно излагает свои мысли и говорит то, что имеет в виду. Поэтому здесь сказано однозначно. Вопрос от Захара Прилепина состоял в том, что будет, если Украина воспользуется чемпионатом мира по футболу и решит нанести удар по Донбассу, опять развязать войну, кровавую и братоубийственную. Президент Путин весьма однозначно ответил», — сказал Песков в ответ на просьбу журналиста пояснить слова президента.

Прилепин обратился к Путину в ходе прямой линии в качестве советника главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Он выразил опасения, что украинская армия может воспользоваться чемпионатом мира по футболу и начать активные боевые действия на Донбассе.

В ответ Путин выразил надежду, что до таких провокаций дело не дойдет. Если же это случится, то, по словам президента, это «будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом».

7 июня Владимир Путин в 16-й раз ответил на вопросы россиян в режиме реального времени. Прямая линия проходила в измененном формате: в студии не было зрителей. Программа длилась более четырех часов.

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