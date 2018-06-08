Жириновский рассказал о своих впечатлениях от прямой линии с президентом

Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский в ток-шоу «60 минут» дал свою оценку состоявшейся днем ранее прямой линии с президентом.

В частности, парламентарий позитивно оценил изменившийся формат прямой линии, а именно широкое использование видеосвязи с регионами.

В то же время он раскритиковал работу губернаторов Владимирской области и Ставропольского края. В первом случае глава региона заявила, что больницы в населенных пунктах работают в обычном режиме, хотя жители пожаловались на закрытие отделений. Во втором — речь шла об отсутствии помощи жителям, пострадавшим от наводнения год назад.

Также Владимир Жириновский отметил актуальность вопроса о свалках «Это очень плохой наш показатель. Мы в космос вышли, а на земле — средневековье!» — заявил он, отметив, что эта проблема досталась в наследство от советской власти, которая, по его словам, не уделяла внимание вопросам переработки мусора и не занималась строительством мусороперерабатывающих заводов.

Кроме того, он рассказал, что задавал собственный вопрос президенту, который, однако, в эфире не прозвучал. Владимир Жириновский хотел выяснить у президента, «понравилась ли ему демократия в Австрии», где в настоящее время три ведущих партии – консерваторы, социал-демократы и «Партия свободы». «Почему нам не перейти на такой трехпартийный режим?» — задался вопросом депутат.