Американец испугался соседей-мусульман, пообещал сжечь их дом и угодил в тюрьму

Американец из города Тампа (штат Флорида) получил восемь месяцев тюрьмы за расистские высказывания в адрес потенциальных соседей-мусульман и угрозы сжечь дом, который они хотели купить. Об этом пишет CNN.

Мигранты из Индии Кадербхаи Али Асгар (Kaderbhai Ali Asgar) и его жена Сехера в 2016 году решили переехать в Дэвис Айлендс — престижный район Тампы. Они присмотрели дом, внесли за него залог и отправились на место, чтобы в последний раз перед покупкой осмотреть помещение.

В этот момент на территорию пришел сосед Дэвид Ховард (David H. Howard). Мужчина начал орать на агента по недвижимости и Асгаров. «Ты соврал мне, ты сказал, что эти люди не переедут в этот дом! Я разнесу все ваши долбаные окна и сожгу ваш долбаный дом!» — кричал мужчина. Он также указал, что паре в районе не будут рады. Как оказалось, еще несколько дней после этого в разговорах с соседями Ховард отпускал оскорбительные комментарии в адрес семьи и спрашивал у риелтора, «заселит ли он этих азиатских выродков».

Материалы по теме Джунгли из отбросов Мигранты приехали в Европу и превратили ее в помойку

Асгары после нападок мужчины отказались от покупки дома. По их словам, они были шокированы и получили серьезную травму, поскольку инцидент заставил их задуматься, а не стоит ли скрывать свою веру.

59-летний Ховард после восьми месяцев в тюрьме еще два года будет находиться под наблюдением. Мужчина также должен выплатить паре 30 тысяч долларов компенсации за залог, который семья потеряла, отказавшись от сделки.

Ховард, в свою очередь, на суде заявлял, что является хорошим человеком. Он умирает от СПИДа, а вспышка гнева якобы произошла из-за стероидов, которые мужчина принимает, чтобы бороться с потерей веса. В ответ судья заметил, что речь на слушаниях шла не о том, что произошло с мужчиной, а о его поведении.

Асгар также подал в суд на другого жителя Дэвис Айлендс. Тот прокричал паре, что индийцы «загаживают район».

CNN пишет, что в США с осени 2016 года, когда прошли выборы президента, резко выросло число преступлений на почве ненависти, в том числе в отношении мигрантов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!