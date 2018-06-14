Россия
 
Последние новости
Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в первом матче чемпионата мира
Назван лучший футболист первого матча чемпионата мира
Дочь Трампа уличили в симпатии к ругающему ее отца порноактеру
В Киеве рассказали о «чужом» для Украины Крыме
Разгромная победа российской сборной разошлась на мемы
Главу Серпуховского района Подмосковья отправили под арест
Зафиксирован катастрофически быстрый рост уровня моря
Туристка напилась и умерла в первый день отпуска
Появилось видео из вагона метро в момент гола сборной России  
Турецкая подлодка потопила танкер в Черном море
Новости партнеров

Уволенного за неглубокое вложение газет почтальона увезли в психбольницу

Перейти в «Мою Ленту»

Петербургского активиста Петра Трофимова, известного как борца за увеличение зарплат почтальонов, забрали на принудительную психиатрическую экспертизу, сообщает «Фонтанка».

Как рассказал Трофимов изданию, его психиатрическое обследование решили провести по делу о самоуправстве, заведенному в 2014 году. Тогда мужчина работал сварщиком на корабле и пытался организовать профсоюз. Его обвинили в том, что он якобы не вернул работодателю оборудование.

Бывший почтальон добавил, что уже проходил психиатрическое обследование. Тем не менее, активиста доставили в стационар, где, по его словам, его ждет изоляция в течение 30 дней.

Ранее Трофимова уволили из «Почты России» после его акций за повышение заработной платы, по его словам, по выдуманным поводам: например, за то, что газета была «не глубоко засунута в почтовый ящик».

В ноябре прошлого года был уволен другой петербургский почтальон Борислав Лебедев. Он решил проблему очередей тем, что начал отправлять клиентам СМС-оповещения о получении посылок. Нововведения стали причиной конфликтов с начальством.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Петербурге уволенного за неглубокое вложение газет почтальона-оппозиционера увезли на психиатрическую экспертизу
Укравших сотни посылок российских почтальонов взяли с поличным
Возмущенные нудисты пожаловались на стыдливого почтальона
Устранившего очереди сотрудника «Почты России» вынудили уволиться
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Врачи просто не знают и боятся»

Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками
19:48Сегодня

Россиянку записали в покойницы и отказали в пенсии

19:07Сегодня

Российская медицина проиграла китайской и индийской

18:56Сегодня

Отменен оправдательный приговор правозащитнику Юрию Дмитриеву

Россия14:4224 мая

«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»

Кубанский поселок восстал после убийства многодетной матери: репортаж «Ленты.ру»
17:20Сегодня

Пожары в лесах Сибири оставили полыхать

17:30Сегодня

В Госдуме предсказали увеличение пенсионного возраста до 80 лет

19:24Сегодня

Появилось видео из вагона метро в момент гола сборной России  

Россия00:01Сегодня

Всего одна жизнь

Эта девочка погибнет, если ее родители не оплатят внутривенное питание
16:25Сегодня

Ребенка удалившей грудь россиянки усыновила другая семья

19:2613 июня

Обвиненный в домогательствах Слуцкий уточнил круг своих «зайчуток»

16:43Сегодня

Скрывающий боль Гарольд приехал на ЧМ-2018  

Россия
«Врачи просто не знают и боятся»
Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
Всего одна жизнь
Эта девочка погибнет, если ее родители не оплатят внутривенное питание
Россиянку записали в покойницы и отказали в пенсии
Российская медицина проиграла китайской и индийской
Отменен оправдательный приговор правозащитнику Юрию Дмитриеву
Пожары в лесах Сибири оставили полыхать
Все материалы
Мир
Эрнесто Че ГевараКрасный зверь
Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
Южная и Северная Корея заговорят по-военному
Трампу приписали слова о российском Крыме
Американец испугался соседей-мусульман, пообещал сжечь их дом и угодил в тюрьму
Ким Чен Ын передал Путину личное послание
Черный товар
Они ловят девочек и превращают их тела в фабрики детей. Младенцы идут на продажу
Ким Чен Ын и Дональд ТрампВремя покажет
Ким Чен Ын и Трамп творят историю без участия России. А так можно было?
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоБелорусский поток
Олигархи зарабатывают для Лукашенко миллионы долларов на контрабанде в Россию
Назван единственный способ возвращения Киевом «оккупированных» Россией территорий
Украина откроет визовые центры в России
Киевский патриарх назвал условия грядущей «победы» Украины над Россией
Киевский патриархат отберет у Московского Киево-Печерскую лавру
Кличко решил судиться с «Нафтогазом»
Вскрыли консервы
На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
Все материалы
Экономика
Русская стройка
С россиян собрали миллионы и лишили квартир. Кто виноват?
Тонкая материя
Создатель образовательного проекта о том, как помочь детям добиться успехов
Посадил на колеса
Он заставил Америку ездить на машинах и поддержал Гитлера. Но помог ему СССР
Суд занял сторону «Газпрома» в споре с Украиной
Правительство повысит НДС
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста
Правительство поддержит попавшие под санкции нефтяные компании
Все материалы
Силовые структуры
Рванули когти
Они бегут от правосудия и заметают следы. Сыщики не дают им спать спокойно
Похитители смерти
Они охотились за радиацией в лихие 90-е. Убийственное излучение их не пугало
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Боевик из банды Басаева через 23 года получил срок за нападение на Буденновск
Установлена причина смерти топ-менеджера «Роскосмоса» в СИЗО
Самого молодого вора в законе избил и лишил титула бывалый авторитет
Убийцу друга Деда Хасана спрятали в женском СИЗО от мстителей
Все материалы
Наука и техника
Возвращение гения
Лесбийские страсти и похороны великих: главные игры Е3 2018
«Мы больше никогда ничего не узнаем»
Миллионы людей сгинули в ГУЛАГе. Теперь память о них уничтожают
«Не заболтайся до смерти»
Американская пропаганда Холодной войны требовала молчать и ненавидеть коммунизм
Доказана польза религии для продолжительности жизни
В Индии рассказали о последнем «гвозде в гробу» для Су-57
Эксперт назвал «ахиллесову пяту» США
Обнаружены заметки Эйнштейна о стадной нации «грязных и тупых» китайцев
Все материалы
Спорт
В России стартовал чемпионат мира
Робби Уильямс показал россиянам «фак». А сборная забила пять мячей!
Назван лучший футболист первого матча чемпионата мира
Черчесов прокомментировал победу сборной России
Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в первом матче чемпионата мира
Сборная России забила первый мяч на чемпионате мира
В России начался чемпионат мира по футболу
Объявлен стартовый состав сборной России на первый матч чемпионата мира
Все материалы
Культура
Конец прекрасной эпохи
Умер Станислав Говорухин
«Я был среди тех, в кого стреляли»
Один из главных писателей Израиля о религиозных войнах, марихуане и вшах
«Вы должны удивлять сами себя»
Обычные картинки меняют мир. Присмотритесь
На теле звезды «Игры престолов» обнаружили тотальный спойлер к сериалу
Робби Уильямс показал «фак» россиянам на церемонии открытия ЧМ-2018
Ольга Бузова потеряла голос
Умер Станислав Говорухин
Все материалы
Интернет и СМИ
Наварился
Раньше он торговал валютой в играх. Теперь заправляет главными блогерами России
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Хотели пожестче
Изнасилования на экране никому не нужны. На смену жестокому порно приходит добро
Слепаков оправдался и принял приглашение Кадырова посетить Чечню
Русская бабушка «сломала» бразильского журналиста
Суд оставил запрет Telegram в силе
Ловкий пес помог хозяйке пробраться в запертый дом и прославился
Все материалы
Ценности
Правее правого
Как и где одевались скинхеды в России
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Петушиные бои
Над ней смеялись, теперь по ней скучают. Культовая одежда современного футбола
Выпущены футболки с «чудовищной» грамматической ошибкой
Девушку высмеяли за слишком маленькое помолвочное кольцо
Стефано Габбана оскорбил Селену Гомес
Названа самая популярная в Instagram летняя вещь
Все материалы
Путешествия
Похорони меня заживо
Они катаются в гробах и прыгают через младенцев: самые дикие фестивали мира
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
На высоте
Эти аэропорты не хуже элитных курортов. Тут пассажирам плевать на задержку рейса
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Трое пьяных россиян устроили драку в самолете по пути в Ереван
Назван долг авиакомпаний перед российскими пассажирами
Сын опозорил мать надписью на табличке в аэропорту
Все материалы
Из жизни
«Через полчаса он кричал, что хочет жить в России»
История всемирно известного российского музыканта, перебравшегося в Швейцарию
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
Порочный круг
Женщин в тюрьмах все больше. Дело в наркотиках
На австралийской ферме родился двутелый ягненок-паук
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню в поисках еды
Попытавшийся объесться до смерти мужчина похудел на 100 килограммов
Американец 18 лет вписывал в лотерейный билет одни и те же числа и сорвал куш
Все материалы
Toyota C-HR: что за зверь?
Основные факты о кроссовере, который начали продавать и в России
Симулятор или квартира?
Реалистичен ли гоночный симулятор ценой с жилплощадь в Москве?
Длительный тест Peugeot 3008
Француз с ароматизацией салона и массажем — тест самого небанального кроссовера
Видео-тест Chevrolet Traverse
Он мощный, большой и фантастически просторный. Лучший кроссовер в классе?
Subaru начала продавать в России «60-летний» Forester
Ford показал новый Explorer в виде полицейского перехватчика
Volkswagen Golf вернется в Россию по цене «Тигуана»
Все материалы
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Названы три города России с дорожающими квартирами
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Россия установила новый ипотечный рекорд
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Все материалы