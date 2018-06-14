Уволенного за неглубокое вложение газет почтальона увезли в психбольницу

Петербургского активиста Петра Трофимова, известного как борца за увеличение зарплат почтальонов, забрали на принудительную психиатрическую экспертизу, сообщает «Фонтанка».

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Как рассказал Трофимов изданию, его психиатрическое обследование решили провести по делу о самоуправстве, заведенному в 2014 году. Тогда мужчина работал сварщиком на корабле и пытался организовать профсоюз. Его обвинили в том, что он якобы не вернул работодателю оборудование.

Бывший почтальон добавил, что уже проходил психиатрическое обследование. Тем не менее, активиста доставили в стационар, где, по его словам, его ждет изоляция в течение 30 дней.

Ранее Трофимова уволили из «Почты России» после его акций за повышение заработной платы, по его словам, по выдуманным поводам: например, за то, что газета была «не глубоко засунута в почтовый ящик».

В ноябре прошлого года был уволен другой петербургский почтальон Борислав Лебедев. Он решил проблему очередей тем, что начал отправлять клиентам СМС-оповещения о получении посылок. Нововведения стали причиной конфликтов с начальством.

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