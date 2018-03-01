Возмущенные нудисты пожаловались на стыдливого почтальона

Обитатели нудистского курорта Eden RV Resort в американском штате Флорида заявили, что сотрудница почты отказывается носить им письма. Об этом сообщает KGUN9.

Из-за отказа нудисты не получали почту несколько месяцев и опасаются, что могут пропустить важную корреспонденцию. «Существует девиз почтальона, и в нем нет ни слова о том, что нельзя ходить на нудистские курорты, — заявила одна из обитательниц Eden RV Resort. — Я оплачиваю услугу и рассчитываю ее получать».

Нудисты обращались с жалобой в отделение почты, но ничего не добились. Им ответили, что почтальон имеет право не доставлять письма в места, которые вызывают у него дискомфорт.

Неофициальным девизом американской почты считается фраза «Ни снег, ни дождь, ни жар, ни ночная мгла не помешают этим почтальонам быстро обойти положенный маршрут». Эти слова украшают главное здание почтовой службы США в Нью-Йорке.

В 2016 году сообщалось, что почтовая служба штата Пенсильвания отказалась доставлять корреспонденцию жителям одного из кварталов города Вашингтон. Такое решение было принято из-за собаки, которая нападает на почтальонов.

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