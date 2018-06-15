Китайцы попросили Путина не обращать внимания на «собачьи пельмени»

Президенту России Владимиру Путину на кулинарном мастер-классе от председателя КНР Си Цзиньпина предложили слепить «собачьи пельмени». Переводчик, объясняя, какое блюдо предстоит приготовить лидерам, сказал: «Это собака, не обращай внимания». Видеозапись была опубликована порталом Ruptly.

Как выяснилось, таким образом мужчина перевел название блюда гоубули (狗不理), что дословно действительно означает «собака не обращает внимания».

Как сообщает интернет-ресурс ЭКД, специализирующийся на освещении происходящего в Китае, название блюда произошло от имени повара, который его изобрел. Будущему кулинару в детстве дали прозвище Собака, чтобы он вырос жизнерадостным, как щенок. Когда он начал работать на кухне, то лепил пельмени так усердно, что ни на что не обращал внимания. Его фирменное блюдо так и назвали: «Собаке не до вас».

Пельмени гоубули — одно из традиционных блюд в китайском городе Тяньцзинь. В 2011 году рецепт паровых пельменей был внесен в список нематериального культурного наследия Китая.

Путин находился с официальным визитом в КНР с 8 по 10 июня и принял участие в саммите ШОС в Циндао. В Тяньцзине он также помог приготовить традиционные блинчики, в которые заворачивают овощи и мясо.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!