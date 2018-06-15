Захарова вспомнила несуществующую цитату Тэтчер

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в качестве примера русофобии со стороны британцев вспомнила несуществующую фразу, которую приписывают первой женщине-премьеру Великобритании Маргарет Тэтчер. Слова дипломата с брифинга министерство привело на своей странице в Twitter.

«В ноябре 1991 года в своей речи в Хьюстоне экс-премьер-министр Великобритании М.Тэтчер заявила, что "по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 миллионов человек"», — говорится в сообщении МИД.

В комментариях пользователи обратили внимание, что такой цитаты Тэтчер в официальных документах, в том числе на сайте фонда ее имени, нет. Кроме того, отсутствуют и данные о том, что премьер произносила речь в Хьюстоне в 1991-м.

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В то же время в сети распространена подобная фраза, упомянутая в книге российского публициста Андрея Паршева «Почему Россия не Америка». «Как-то раз мне попалось в звукозаписи какое-то публичное выступление М. Тэтчер по внешней политике (...) Так вот, говоря о перспективах СССР, она заявила примерно следующее, никак это не пояснив: "На территории СССР экономически оправдано проживание 15 миллионов человек"», — говорится в ней.

Позднее, комментируя свою речь радиостанции «Говорит Москва», Захарова отметила: «Я так и сказала на брифинге: будем рады, если нам скажут, что этого не было».

В марте Захарова привела цитату, приписанную премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не достоин своего поста. В действительности Мэй не произносила подобной фразы. Ее автором стал лидер лейбористов Джереми Корбин, а само высказывание было адресовано главе МИД Великобритании Борису Джонсону.

Приписывание различных фраз историческим деятелям — не редкость. Одним из известнейших примеров является так называемый план Даллеса, согласно которому США намеревались скрытно морально разложить население СССР. Распространено и «утверждение» первой женщины в должности государственного секретаря США Мадлен Олбрайт о том, что единоличное обладание России Сибирью якобы несправедливо. В реальности она такого не говорила, а о патологической ненависти женщины к славянам, по рассказу бывшего генерала ФСО Бориса Ратникова, спецслужбы узнали, прочитав ее мысли.

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