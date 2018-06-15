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Чемпионат мира показался капитану сборной Испании похоронами

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Серхио Рамос

Капитан сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал увольнение главного тренера команды Хулена Лопетеги за день до начала чемпионата мира по футболу 2018 года. Его слова приводит Mirror.

«Такое ощущение, что мы на похоронах, но на самом деле мы на чемпионате мира — это прекрасное событие. Нам нужно как можно скорее двигаться вперед», — заявил футболист.

По словам Рамоса, увольнение тренера стало неприятным моментом для сборной. «Хулен Лопетеги был частью нашей команды, он помог нам пройти квалификацию. Но я думаю, что сборная Испании важнее всего личного. Нам не следует больше концентрироваться на этом. Скоро играть с чемпионами Европы, и чем раньше мы забудем все произошедшее, тем лучше для нас», — добавил он.

Лопетеги был уволен из сборной Испании за день до старта ЧМ из-за решения возглавить мадридский «Реал». За два года при тренере испанцы провели 20 матчей и не потерпели ни одного поражения (14 побед, 6 ничьих). Вместо Лопетеги был назначен спортивный директор сборной Испании, бывший капитан «Реала» Фернандо Йерро.

Чемпионат мира начался 14 июня. Сборная Испании встретится с командой Португалии 15 июня в Сочи на стадионе «Фишт». Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

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