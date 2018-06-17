Вратарь сборной Исландии заранее готовился к пенальти от Месси

Вратарь сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон рассказал, благодаря чему отбил пенальти от аргентинского нападающего Лионеля Месси. Его слова приводит РГ.

«Я проделал определенную подготовительную работу. Потому что понимал, что такая ситуация вполне вероятна. Я просмотрел огромное количество пенальти в исполнении Месси и особенное внимание уделил его последним пенальти», — заявил Халльдоурссон.

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По словам вратаря, во время матча он попытался представить ход мыслей Месси и угадать его намерения. «У меня было предчувствие, что он сегодня пробьет именно так. И это сработало», — отметил он.

Матч между сборными Аргентины и Исландии завершился вничью — 1:1. На 19-й минуте аргентинцы вышли вперед после точного удара Серхио Агуэро. Исландцы восстановили равенство через четыре минуты — отличился Альфред Финнбогасон. На 64-й минуте Лионель Месси не забил пенальти. Голкипер исландцев Ханнес Халлдорсон отразил удар аргентинского нападающего.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля.

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