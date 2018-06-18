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Глава Audi поплатился за выбросы

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Руперт Штадлер

Мюнхенский суд арестовал гендиректора немецкого автоконцерна Audi Руперта Штадлера, сообщает Bloomberg. Расследование в отношении топ-менеджера ведется в рамках «дизельного скандала», в котором замешана материнская компания Audi — Volkswagen.

По данным издания, Штадлер был задержан полицией, после чего предстал перед судом, который избрал ему меру пресечения и постановил взять под стражу. Это подтвердила прокуратура Мюнхена. Таким образом, Штадлер стал самым высокопоставленным фигурантом дела под арестом.

13 июня суд немецкого Брауншвейга оштрафовал Volkswagen на 1 миллиард евро, признав его виновным в махинациях в 2007-2015 годах. Концерн заявил, что будет оспаривать это решение.

В марте сообщалось о 47 фигурантах «дизельного дела». Среди них были Штадлер и глава Volkswagen Маттиас Мюллер. По данным издания, следователи изучали компьютеры подозреваемых. 4 мая Федеральный окружной суд штата Мичиган предъявил обвинения в сговоре и мошенничестве бывшему главе Volkswagen Мартину Винтеркорну.

Расследование в отношении Volkswagen и его дочерних предприятий началось в 2015 году, когда выяснилось, что концерн занижал данные выбросов вредных веществ в атмосферу, чтобы пройти экологические тесты в США.

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