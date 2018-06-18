Слишком послушный пес расстроил пользователей сети

В сети набирают популярность фотографии пса, смиренно сидящего рядом с кафе. Пост опубликовала девушка под ником @jaysk0 в Twitter.

На снимках видно, что у входа в заведение висит табличка «Собакам вход запрещен». Судя по всему, четырехлапый герой изображения воспринял это предупреждение серьезно: он сел практически в дверях и наблюдал за хозяином, который находился внутри. «Он ждет», — прокомментировала ситуацию автор поста.

Пользователи сети оценили забавные фотографии: за пару дней твитом поделились более 130 тысяч раз. Многие юзеры традиционно назвали питомца «самым хорошим мальчиком», однако некоторые пожалели бедное животное. «Это разрывает мне сердце», — написала неравнодушная девушка в комментариях. «Я хочу, чтобы его немедленно впустили», — пожаловался еще один пользователь.

Позднее @jaysk0 успокоила комментаторов, сфотографировавшись с послушным псом. Она сказала, что питомец — ее друг, поэтому ему не приходится скучать.

Ранее пользователи сети оценили старания ловкого пса, который помог хозяйке пробраться в запертый дом. Комментаторы похвалили собаку и назвали настоящим героем.

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