В Екатеринбурге побит рекорд по «резиновым квартирам»

Житель Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в постановке на учет более 9,2 тысячи иностранцев в своей квартире. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным следствия, с октября 2015-го по апрель 2018-го мужчина посылал в ФМС и полицию бланки уведомлений о прибытии к нему в квартиру иностранных граждан.

Всего в квартире на улице Баумана площадью 16 квадратных метров он прописал 9274 человека, уточнили в прокуратуре. За фиктивную постановку на учет мужчина получал от полутора до пяти тысяч рублей.

Его обвиняют по статье о фиктивной постановке на учет иностранцев или лиц без гражданства. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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