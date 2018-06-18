Кузбассовец публично унизил ребенка и заплатил за это

В Кемеровской области суд взыскал с жителя Яшкинского района в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Материалы по теме «Те, кто издевается в школе, заслуживают смерти» Российские школьники — о желании убивать одноклассников и учителей

По данным надзорного ведомства, мужчина унизил мальчика на глазах одноклассников в апреле прошлого года после того, как тот подрался с его младшим братом. Ссора произошла недалеко от школы. Кузбассовец достал «предмет, похожий на бейсбольную биту», и, угрожая школьнику применить силу, заставил его встать на колени перед своим родственником и просить прощения.

Мать потерпевшего обратилась в полицию. В феврале этого года мужчина был признан виновным по части 1 статьи 119 УК России («Угроза убийством или тяжким вредом здоровью»), ему было назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. После родительница мальчика обратилась в прокуратуру с просьбой помочь возместить деньги, потраченные на юристов, в качестве компенсации морального ущерба, поскольку семья находится в тяжелом материальном положении.

Ранее жительница Кемерова попыталась привлечь к ответственности мальчика за ранение своего ребенка, но получила угрозы от его матери: выяснилось, что та работает судьей арбитражного суда.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!