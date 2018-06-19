«Россия» объяснила сбой двигателя самолета со сборной Саудовской Аравии на борту

Авиакомпания «Россия» заявила, что лайнер со сборной Саудовской Аравии на борту, приземлился на двух работающих двигателях. По предварительным данным, в лопасть попала птица, но к возгоранию это не привело. Об этом сообщил РБК представитель перевозчика.

«Безопасности пассажиров ничего не угрожало. Во время приземления самолета в аэропорту Ростова-на-Дону тревога не объявлялась. Информация о пожаре, якобы произошедшем в двигателе, не соответствует действительности», — сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что самолет загорелся в воздухе. Пилоты выполнили посадку в ростовском аэропорту. В результате происшествия никто не пострадал.

20 июня в Ростове-на-Дону сборная Саудовской Аравии сыграет с командой Уругвая во втором матче группового этапа чемпионата мира. В матче-открытии мундиаля саудовцы уступили россиянам со счетом 0:5.

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