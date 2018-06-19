Трамп обещал позвонить Ким Чен Ыну и не позвонил

Президент США Дональд Трамп не сдержал обещание позвонить северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну 17 июня. Об этом сообщает CNN.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что телефонного разговора между главами государств не было. Причина, по которой он не состоялся, не уточняется.

15 июня Трамп заявил, что дал Ким Чен Ыну номер своего личного телефона и собирается сам позвонить в Северную Корею на выходных. «Теперь я могу ему позвонить и сказать: "Так, у нас проблема". Он тоже мне может позвонить, если возникнут какие-то вопросы», — передавало его слова Reuters.

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Первая встреча лидеров США и Северной Кореи прошла 12 июня. По итогам двустороннего саммита политики подписали документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить все разногласия в прошлом.

В мае издание Politico сообщало, что президент США пользуется мобильным телефоном, в котором нет современных средств защиты данных. Год назад стало известно, что Трамп раздал номер своего мобильного мировым лидерам, с которыми он успел познакомиться, и просил их звонить ему лично.

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