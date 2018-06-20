Звезда «Мира юрского периода 2» рассказала о вырезанной лесбийской сцене

Американская актриса Даниэлла Пинеда заявила, что ее персонаж в фильме «Мир юрского периода 2» изначально был лесбиянкой, однако этот момент вырезали. Она поделилась подробностями о сцене, раскрывающей ее сексуальную ориентацию, передает The Guardian.

«Я смотрю на Криса [Пратта] и такая: "Ага, волевой подбородок, хорошо сложен, высокий, с мускулами. Я не встречаюсь с мужчинами, но если бы делала это, то с тобой. Это было бы гадко, но я бы это сделала". Мне понравилось, что я смотрела на Криса Пратта, самого горячего парня в мире, и, такая: "Ну, это было бы ужасно, но я это сделала бы"», — поведала Пинеда.

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«Это было очень круто, потому что сцена раскрывала моего персонажа. Но ее вырезали», — добавила актриса.

Отмечается, что этот монолог совместно придумали режиссер Хуан Антонио Байона и сценарист Колин Треворроу, однако от него пришлось избавиться из-за ограничений по хронометражу. Создатели фильма подчеркнули, что к сюжету эта сцена не имела никакого отношения, и поэтому она попала под нож.

24 мая сообщалось, что Альянс геев и лесбиянок против диффамации потребовал от Голливуда вводить геев и лесбиянок в каждый второй фильм. Представители организации пожаловались на резкое уменьшение числа персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в 2017 году.

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