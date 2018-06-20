После матча сборной России со стадиона в Петербурге вывезли 33 грузовика мусора

После матча между сборными России и Египта со стадиона в Санкт-Петербурге вывезли 33 грузовика мусора. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, на стадионе «Санкт-Петербург» в ночь после матча Россия — Египет наводили порядок 135 дворников. Им помогали три десятка единиц техники. «Машины МПБО-2 сделали два круга. Из 164 контейнеров было собрано около 330 кубометров мусора», — заявили в комитете по благоустройству. Средняя вместимость грузовика — 10 кубов.

Вокруг фан-зоны на Конюшенной площади в это время убирались более 30 человек. Невский проспект, Малую и Большую Конюшенные улицы, где проходили празднества, вычищали до глубокой ночи. К утру дороги, тротуары и скамейки вымыли специальными шампунями.

Во время матча на стадионе в Санкт-Петербурге присутствовали 64 468 человек. Таким образом, был установлен рекорд посещаемости арены.

Встреча второго круга группового этапа чемпионата мира по футболу завершилась победой россиян со счетом 3:1. Автоголом отметился защитник «фараонов» Ахмет Фатхи, еще по мячу забили Денис Черышев и Артем Дзюба. Единственный гол в ворота Игоря Акинфеева оказался на счету нападающего Мохамеда Салаха, который реализовал пенальти.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

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