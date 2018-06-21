Трампа обвинили в закидывании Меркель конфетами

Президент США Дональд Трамп бросил конфеты канцлеру Германии Ангеле Меркель во время саммита «Группы семи» (G7) в Канаде. Об этом рассказал политолог Айан Бреммер в эфире CBS News. Фрагмент беседы опубликован в Twitter.

Как отмечает New York Post, «конфетная дипломатия» была применена, когда лидеры стран G7 пытались надавить на американского лидера, принуждая его подписать итоговое заявление лидеров «семерки». «Трамп сидел там, скрестив руки, ему явно не нравился тот факт, что они сговорились», — отметил Бреммер.

По его словам, в конце концов президент США сказал: «Окей, я подпишу его». «В этот момент он встал, сунул руку в карман, достал две конфеты Starburst, бросил их на стол и сказал Меркель: "Вот, Ангела. Ну и не говорите, что я никогда вам ничего не даю"», — поведал политолог.

Ранее дипломаты сообщали, что Трамп во время саммита в Канаде нагрубил половине лидеров стран «семерки». Так, он несколько раз назвал председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера «жестоким убийцей», а президенту Франции Эммануэлю Макрону заявил, что «все террористы — в Париже». Также под раздачу попал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Сразу после окончания саммита Трамп написал в Twitter, что дал указание не подписывать со стороны США итоговое коммюнике из-за лживых заявлений премьер-министра Канады Джастина Трюдо, прозвучавших в ходе его пресс-конференции.

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