Нацистские песни фанатов сборной Англии в Волгограде попали на видео

Фанаты сборной Англии пели профашистские песни в волгоградском пабе «Галерея» накануне матча Англии против Туниса. Видео появилось на YouTube-канале «Новости Волгоград».
Во время исполнения песни англичане демонстрировали нацистское приветствие, выкрикивая «Зиг хайль!». Болельщики также выкрикивали оскорбления в адрес США.
20 июня ресурс V1.ru сообщил о выкрикивавших нацистские кричалки британских болельщиках. По информации издания, англичане являются фанатами лондонского клуба «Челси».
Матч между сборными Англии и Туниса завершился победой британской команды со счетом 2:1.
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