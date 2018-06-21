Бразильцы назвали причиной неудач сборной белые ночи в Петербурге

Капитан сборной Бразилии Тиаго Силва высказался об обстановке в команде перед матчем чемпионата мира против Коста-Рики. Об этом сообщает ТАСС.

По словам футболиста, бразильцы тяжело воспринимают белые ночи в Санкт-Петербурге. «Мы к такому не привыкли. Но с нами уже говорили на эту тему врачи, вчера мы пришли достаточно поздно, поэтому нам сказали, чтобы все выключили планшеты и телефоны, ведь мы должны постараться уснуть», — рассказал он.

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Силва отметил, что бразильцам предстоит тяжелый матч. «Нужно сохранять хладнокровие, ведь, если мы будем спокойны, то сможем ближе подойти к своей цели. Очевидно, что после первого тура ответственность на нас лежит большая», — добавил защитник.

После первого тура ЧМ сборная Бразилии делит второе место в турнирной таблице группы Е с швейцарцами, набрав одно очко. На первом месте располагается команда Сербии, обыгравшая в первом матче команду Коста-Рики со счетом 1:0.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Матч между Бразилией и Коста-Рикой пройдет 22 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 15:00 по московскому времени.

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