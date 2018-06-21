Российско-британский вуз в Москве лишили аккредитации

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) лишила государственной аккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинку). Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

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В документе указано, что решение принято по итогам заключения экспертов: по их мнению, по ряду дисциплин бакалавриата и магистратуры обучение не соответствует принятым стандартам качества. Это «экономика и управление», «искусствознание», «искусство и гуманитарные науки», «история и археология», «история», «психология», «юриспруденция», «политология», «социология». Лишение аккредитации означает, что вуз не сможет выдавать диплом государственного образца.

Московская высшая школа социальных и экономических наук — российско-британское высшее учебное заведение, созданное в 1995 году британским социологом Теодором Шаниным. Вуз является партнером Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Выпускники получают российский или британский (университета Манчестера) магистерский диплом. В школе пять факультетов, на которых ежегодно обучаются около 300 человек. В учредителях вуза — фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара» и некоммерческая организация «Благотворительный фонд культурных инициатив» (фонд Михаила Прохорова)».

В августе 2017 года Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет в Санкт-Петербурге, единственный российский вуз, включенный в рейтинг Лондонской экономической школы «100 лучших европейских центров политических наук».

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