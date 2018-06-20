Выпускники российского вуза написали дипломы и узнали о закрытии факультета

Более 70 выпускников Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) не смогут получить дипломы из-за лишения аккредитации направлений «Таможенное дело» и «Правоохранительная деятельность», говорится в петиции, опубликованной на Change.org.

Материалы по теме Здесь вам не Европа Зачем разгоняют один из лучших университетов России

В обращении отмечается, что студенты узнали об этом спустя почти две недели после сдачи государственных экзаменов. Через 11 дней выпускники должны были защищать дипломы.

По их словам, руководство университета предложило перевестись на другой факультет с потерей года и сдать экзамены там, но их этот вариант не устроил, поскольку в их планы не входило получение диплома по другим специальностям. Деньги за последний курс обучения по лишенным аккредитации направлениям вуз возвращать отказался.

«На вопросы о возврате потраченных нами средств за "лишний год обучения", а тем более времени, получаем однозначные ответы: "Скажите спасибо, что мы с вас больше денег не возьмем"», — говорится в петиции.

Проректор НГАУ Игорь Наумкин сообщил «НГС.Новости», что руководство вуза предупреждало студентов, что «аккредитации может и не быть», однако за какой срок — не уточнил. «Откуда мы знали, как сложатся обстоятельства?» — сказал он.

В августе 2017 года Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет в Санкт-Петербурге, единственный российский вуз, включенный в рейтинг Лондонской экономической школы «100 лучших европейских центров политических наук».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!