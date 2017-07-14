Московский институт телевидения «Останкино» лишен госаккредитации

Рособрнадзор лишил госаккредитации Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО), сообщили РЕН ТВ в пресс-службе ведомства.
Решение принято по результатам повторной проверки и обусловлено тем, что вуз не устранил выявленных ранее нарушений.
Администрация МИТРО теперь обязана перевести студентов — с их согласия — либо на другие программы, имеющие аккредитацию, либо в другой вуз с сохранением того же курса, формы и стоимости обучения.
Учреждение сможет и дальше заниматься обучением студентов, но они не будут получать отсрочку от армии и дипломы государственного образца.
Свидетельство о государственной аккредитации подтверждает соответствие вуза федеральным образовательным стандартам.
7 июля Рособрнадзор принял санкции в отношении пяти вузов по итогам проверок: филиала Казанского федерального университета в Набережных Челнах, Воронежского филиала Московского гуманитарно-экономического университета, Московского банковского института, Липецкого института управления и Института дружбы народов Кавказа.