Три частных российских вуза лишились лицензии

Рособрнадзор лишил лицензии три частных вуза. Об этом сообщается на сайте надзорного органа в пятницу, 11 августа.

Право на образовательную деятельность, в частности, утратили Некоммерческое партнерство высшего образования «Институт международных социально-гуманитарных связей» в Москве, Владимирский институт бизнеса, а также Самарский институт бизнеса и партнерства.

Решение было принято по результатам проведенных ведомством проверок. Подробности не уточняются.

Тем же приказом государственной аккредитации полностью лишен филиал Воронежского экономико-правового института в городе Липецке.

Лицензия подтверждает право вуза на оказание образовательных услуг. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить соответствующую деятельность.

В случае приостановки аккредитации учебное заведение может продолжать вести образовательную деятельность, но теряет право выдавать дипломы установленного Минобрнауки образца и предоставлять студентам отсрочку от армии.

2 августа Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет в Санкт-Петербурге. В конце июля вуз подал заявление о прекращении образовательной деятельности, чтобы начать переоформление лицензии. Это негосударственное учебное заведение основано в 1994 году и было единственным, из отечественных вузов, включено в список «100 лучших европейских центров политических наук», составленный Лондонской экономической школы.