Израиль использовал боевую авиацию в борьбе с воздушными змеями

Израиль атаковал около 30 объектов в секторе Газа, с которых палестинцы запускали ракеты и зажигательных воздушных змеев, пытаясь вызвать пожары. Об этом говорится на сайте армии еврейского государства.

Как указывается в сообщении, 21 июня истребители нанесли удары примерно по 25 целям в секторе Газа, откуда до этого были выпущены 45 ракет. Кроме того, военные разбомбили три объекта в ответ на запуски движением ХАМАС горящих воздушных змеев и зажигательных шаров. «Это не игрушки, это оружие, нацеленное на убийство и нанесение ущерба», — заявил официальный представитель израильской армии Джонатан Конрикус.

За последние 75 дней палестинцы запустили около 700 змеев и шаров с привязанными к ним горючими или взрывчатыми веществами. В результате началось не менее 400 пожаров, в общей сложности выгорела территория площадью почти 25 квадратных километров. «Мы могли бы столкнуться с серьезными жертвами, если бы не успешное сотрудничество и работа израильских пожарных, полиции и армии», — указал Конрикус.

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В сообщении подчеркивается, что движение ХАМАС своими террористическими действиями не только пытается любыми средствами навредить Израиля, но и наносит ущерб жителям сектора Газа и игнорирует их нужды. Так, из 45 выпущенных ночью по еврейскому государству ракет как минимум три упали на палестинской территории.

Напряжение на границе сектора Газа сохраняется с марта 2018 года, когда мирный протест, приуроченный ко дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль, — перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Протесты затем ожесточились в связи с открытием 14 мая посольства США в Иерусалиме. Решение перенести диппредставительство из Тель-Авива Белый дом принял в декабре 2017 года.

Движение ХАМАС основано в 1987 году и признано террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещено в Иордании и Египте. С 2007-го организация контролирует сектор Газа.

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