Трамп продлил санкции против Северной Кореи после встречи с Ким Чен Ыном

США продлили санкции в отношении Северной Кореи на год. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном ABC News в Twitter. Документ подписал президент США Дональд Трамп.

По его словам, режим «чрезвычайного положения в отношении Северной Кореи» сохраняется. Поэтому, согласно указу главы государства, ограничительные меры, принятые ранее, останутся в силе.

Речь идет о санкциях, введенных в 2008 году и затем расширявшихся. Они, в частности, предусматривали блокирование некоторых замороженных активов КНДР, отмечает ТАСС.

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В сообщении Белого дома говорится, что «существование и риск распространения веществ, которые можно применять для создания оружия на Корейском полуострове, политический курс Северной Кореи, который дестабилизирует полуостров и угрожает находящимся в регионе американским военным, союзникам и торговым партнерам, а также поддержание Пхеньяном его ядерной программы и другие провокационные действия северокорейского правительства угрожают безопасности и экономике Соединенных Штатов».

Срок действия текущих санкций должен был истечь 26 июня. Однако из-за сохраняющейся угрозы они будут продлены еще на один год.

После встречи с председателем КНДР Ким Чен Ыном, прошедшим 12 июня в Сингапуре, сообщалось, что санкции в отношении Северной Кореи останутся в силе до полного ядерного разоружения страны. До саммита Трамп заявлял, что Вашингтон пока воздержится от введения новых санкций, однако не исключил такой возможности.

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